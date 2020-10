Os casos de Covid-19 aumentaram substancialmente nas crianças e nos adolescentes desde o início do ano letivo. As consultas dos jovens com menos de 20 anos relacionadas com o novo coronavírus nos centros de saúde também aumentaram.

Segundo a TSF, que fez cálculos com base nos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 13 de setembro e 13 de outubro, o número de casos de infeção nos jovens entre os 10 e os 19 anos aumentou 64,8% — houve mais 2.126 casos — e nas crianças com menos de 10 anos aumentou 52,7% (mais 1.312 casos).

Nas restantes faixas etárias, o aumento foi mais reduzido, variando entre os 25%, nas pessoas com mais de 80 anos, e os 42%, nos indivíduos com idade entre os 20 e os 29 anos.

A TSF avança também com outro dado relativamente às consultas relacionadas com a Covid-19 nos centros de saúde: apesar de se ter registado um aumento do número de consultas em todas as faixas etárias desde o início de setembro, as crianças e jovens voltam a destacar-se. Na semana entre 28 de setembro e 4 de outubro, realizaram-se cerca de 12.500 consultas em crianças com idade entre os 0 e os 19 anos, cinco vezes mais do que no mês anterior.