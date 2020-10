A Câmara Municipal de Guimarães voltou atrás na decisão de proibir todos os eventos culturais em espaços municipais, depois do polémico espetáculo de comédia que juntou a blogger A Pipoca Mais Doce, Nilton e umas centenas de espetadores.

A nova decisão foi tomada esta terça-feira à tarde numa reunião com a Proteção Civil Municipal, explicou a Câmara num comunicado publicado na sua página de internet. No entanto, os eventos têm agora de ser autorizados pela Autoridade de Saúde.

A realização de eventos em equipamentos culturais do município e espaços públicos de Guimarães, a partir de agora, apenas serão autorizados mediante um parecer vinculativo da Autoridade de Saúde”, pode ler-se no comunicado.

A partir de agora, todas as entidades responsáveis pela organização de eventos e espetáculos têm de enviar “atempadamente” o plano de contingência para o Serviço Municipal de Proteção Civil e Autoridade de Saúde.

A medida, proposta pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães, foi aprovada por unanimidade em reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil e “resulta da situação epidemiológica que atualmente se verifica no concelho”.

De acordo com dados do município, Guimarães registou mais 116 casos de Covid-19 no últimos três dias, totalizando 2.092 casos desde o início da pandemia.

Todos os eventos culturais no concelho foram temporariamente suspensos no último domingo, depois de a blogger Ana Garcia Martins, conhecida como A Pipoca Mais Doce, ter partilhado uma fotografia de um espetáculo de comédia realizado no Multiusos de Guimarães, juntamente com os humoristas Nilton e Hugo Sousa. A imagem, publicada com o intuito de agradecer ao público, rapidamente se tornou viral com várias pessoas a acusar os participantes de não respeitarem as regras sanitárias associadas ao novo coronavírus.