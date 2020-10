França em estado de emergência. Macron deverá anunciar novas medidas de combate à pandemia

Jean Castex rejeita que a causa desta segunda vaga tenha sido um desconfinamento mal conduzido em maio, diz antes que foi o comportamento dos franceses que determinou a atual situação. “Os franceses acharam que tinha acabado, consideraram demasiado rápido que o vírus tinha desaparecido.”

Para o primeiro-ministro, terá de ser o comportamento dos cidadãos a mudar a situação. Mas não só. O governo prepara-se para implementar as medidas que forem necessárias para diminuir os contágios e reduzir a pressão sobre os serviços de saúde que já tinham cerca de 30% dos camas dos cuidados intensivos ocupadas com doentes Covid-19 — um total de 1.539 doentes na segunda-feira, o valor mais alto desde 27 de maio. O número de doentes hospitalizados também continua a aumentar, com 7.976 registados no sábado.

O confinamento geral deve ser evitado por todos os meios”, disse Jean Castex. “[Mas] nada poderá ser excluído.”

O confinamento regional ou as medidas restritivas aplicadas consoante a gravidade da situação não estão descartadas. Só na Ilha de França (Île-de-France), a região administrativa francesa com mais população — 12 milhões de habitantes — tem quase metade das camas nos cuidados intensivos ocupadas com doentes Covid-19, refere o jornal Le Figaro. Nas zonas mais afetadas também pode ser implementado o recolher obrigatório a partir de determinada hora, à noite, o encerramento de alguns estabelecimentos ou limites à circulação.

Entre as medidas possíveis está também a “bolha social”: que os franceses escolham um conjunto de pessoas com as quais possam conviver. Mas não será uma lista oficial e ficará, sobretudo, à responsabilidade do comportamento de cada, refere o jornal Le Figaro. As dúvidas sobre esta medida e sobre a incapacidade de controlo da mesma residem no facto de até a restrição de ajuntamentos com 10 pessoas no máximo ter falhado.

A cidade de Paris já estava em alerta máximo e Marlène Schiappa, parte da equipa do Ministério do Interior, afirmou que não está excluída a possibilidade de confinamento nesta e noutras cidades. Em alerta máximo está também Marselha e quatro outras cidades e, desde esta semana, Montpellier e Toullouse, noticiou a France 24. Nas cidades em alerta máximo fecharam-se bares, cafés e ginásios, e impuseram-se restrições aos restaurantes.

O primeiro-ministro francês assegura que têm trabalhado com as autoridades locais para implementar medidas de contenção do vírus, mas acrescenta que nas áreas lideradas por partidos ecologistas não tem sido fácil.

É com os presidentes de câmara [dos partidos] ecologistas que temos as maiores dificuldades e que são os mais negacionistas”, disse, citado pelo Le Figaro.

Esta terça-feira, foi ainda conhecido um relatório preliminar pedido pelo Presidente Emmanuel Macron à gestão da pandemia. A equipa de cinco especialistas liderada por Didier Pittet indicou que houve “uma manifesta falta de antecipação, preparação e gestão” no que diz respeito aos aspetos relacionados com a saúde, reportou o jornal francês. Entre as principais falhas nas decisões tomadas nos últimos meses estão a disponibilidade das máscaras, a realização de testes de rastreio, a coordenação entre os vários agentes de saúde pública e a diminuição da importância dada às medidas de prevenção.