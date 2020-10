Em atualização

Depois do adiamento da apresentação oficial da lista em virtude do falecimento de Ângelo Martins, antiga glória do Benfica que foi bicampeão europeu pelos encarnados entre 14 títulos conquistados no clube entre as décadas de 50 e 60, João Noronha Lopes apresenta esta quarta-feira em termos oficiais a lista que irá a sufrágio nas próximas eleições de 30 de outubro. José Theotónio será o cabeça de lista ao Conselho Fiscal e Discplinar, ao passo que Francisco Benítez, que liderava o movimento “Servir o Benfica”, ficará na Assembleia Geral.

José Theotónio é o CEO do Grupo Pestana desde 2015, tendo sido diretor financeiro do Grupo durante 15 anos. É licenciado em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, onde deu aulas mais tarde, assim como na Escola Superior de Hotelaria e Turismo e no Instituto Superior de Gestão Bancária. Desempenhou ainda funções como adjunto do secretário de Estado das Finanças e chefe de gabinete do secretário de Estado do Turismo.

Esta terça-feira, a candidatura de João Noronha Lopes tinha também anunciado o acordo com o movimento “Servir o Benfica”, que deixa assim de concorrer à presidência do clube. “É um dia importante na caminhada até 30 de Outubro. Acolhemos o movimento ‘Servir o Benfica’ nesta candidatura, com representação na presidência da Mesa da Assembleia Geral do clube, um cargo da máxima importância, porque valorizamos a militância associativa do movimento e o contributo desinteressado que os seus membros têm dado para uma discussão sobre aquilo que queremos para o Benfica”, anunciou ao final da tarde sobre a fusão com o grupo de Franciso Benítez.

“Acreditamos que a convergência é fundamental neste momento e fazemos nossas as palavras do movimento no sentido de integrar todos os apoios que chegarem a nós. Queremos agregar todos os que sentem ter chegado o momento da mudança. Chega de adiarmos a glória. Chega de negarmos tudo o que o Benfica pode e tem que ser. É tempo de nos mobilizarmos com mais força do que nunca. A todos os que já nos apoiam, tragam mais um. Estamos a 17 dias de um momento fundamental na vida do clube. Temos que avançar rumo à vitória, unidos e sem hesitações”, concluiu esse comunicado, que deverá ser desenvolvido esta tarde.