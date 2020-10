Mais de 2.000 novos casos em 24h, pela primeira vez. Casos ativos sobem 5%

Em 24 horas, 2.072 novos casos de contágio do novo coronavírus. Pela primeira vez em Portugal, registaram-se mais de dois mil casos confirmados num só dia, indica o boletim diário divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde. São números recorde, cuja gravidade levou a uma alteração da estratégia governamental de combate à pandemia, e que são acompanhados de um aumento de quase 5% dos internamentos hospitalares e, também, do número de casos ativos. Houve, também, mais sete vítimas mortais, um número ainda assim menor do que as 16 da véspera.

A maior fatia dos novos casos encontra-se no norte do país, com 1.001 diagnósticos nas últimas 24 horas – mais de 48% do total, segundo a Direção-Geral de Saúde (DGS). Somam-se a estes 802 novos casos em Lisboa e Vale do Tejo, 172 no centro, 47 no Alentejo e 42 no Algarve.

O boletim aponta, também, para 5 novos casos nos Açores e 3 na Madeira. No total, houve já 91.193 casos confirmados, a nível nacional, até ao momento, com a região de Lisboa e Vale do Tejo à cabeça, com 44.788 casos, e depois o norte, com 34.661 infeções confirmadas.