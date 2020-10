Artur do Cruzeiro Seixas foi condecorado esta quarta-feira com a Medalha de Mérito Cultural. A entrega da condecoração aconteceu durante uma cerimónia realizada de manhã na Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), em Lisboa, onde decorre uma exposição baseada em desenhos que integram o espólio do artista, que completa em dezembro 100 anos de idade. A sessão contou com a presença da ministra da Cultura, a quem coube entregar a Medalha de Mérito Cultural.

A atribuição da condecoração ao artista nascido a a 3 de dezembro de 1920, na Amadora, constitui “um reconhecimento institucional, mas é também um reconhecimento pessoal de alguém que se junta aos muitos que o admiram e que em si reconhecem um olhar que sempre viu mais longe e mais profundo”, afirmou Graça Fonseca. “O que hoje entregamos há muito era sabido por quem o leu e por quem observou o universo interminável da sua obra: que o seu é um dos grandes nomes da cultura portuguesa.”

Cruzeiro Seixas é um dos nomes maiores do surrealismo português. Autor de um vasto trabalho em diferentes áreas, é sobretudo conhecido como artistas plástico, embora tenha também deixado uma importante obra literária. Esta foi editada no início dos anos 2000 pela desaparecida editora Quasi e está a ser atualmente reeditada pela Porto Editora, no âmbito da coleção “elogio de sombra”, dirigida por Valter Hugo Mãe, responsável pela primeira edição.

O primeiro volume foi lançado em junho e outros dois deverão sair até ao final deste ano. Está também previsto um quarto volume com dispersos e os poucos inéditos nunca editado.