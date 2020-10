Desde “CRSTOP” a “Messi, eu vou estar aí” até “a Covid não faz descontos e até atinge Ronaldo” são alguns dos títulos na imprensa europeia na manhã desta quarta-feira sobre o facto de Cristiano Ronaldo ter testado positivo ao novo coronavírus.

“La Gazzetta dello Sport”

O diário desportivo coloca em destaque uma foto de Cristiano Ronaldo com o título “CRSTOP”, referindo que o novo coronavírus obrigou o capitão da seleção nacional a parar, o que não fez quando furou a “bolha” da Juventus. O jornal destaca que Ronaldo não vai jogar contra o Crotone para a Serie A, contra o Dínamo de Kiev para a Liga dos Campeões, e que ainda está em risco de ficar no banco no jogo contra o Barcelona. Informa ainda que já há 30 jogadores infetados com o novo coronavírus na Série A, liga italiana.

“Tuttosport”

O jornal desportivo põe Ronaldo em destaque com a legenda “Messi, eu vou estar aí”, aludindo ao jogo da Juventus contra o Barcelona FC, a 28 de outubro e à rivalidade entre os dois jogadores. O diário explica, no entanto, que o madeirense terá de testar negativo a 21 de outubro, de maneira a conseguir estar presente na partida que oporá dois astros do futebol.

“Corriere dello Sport”

O diário Corriere dello Sporto coloca uma fotografia de Cristiano Ronaldo, na primeira página, com os jogadores da seleção nacional e acompanha com “CR7 choque: é Covid”. Também inclui um artigo de opinião, com o título “o arrogante Cristiano é humano entre os humanos”.

“Corriere della Sera”

O “Corriere della Sera” inclui em primeira página uma fotografia de Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa, informando que está “isolado e assintomático”.

“La Stampa”

O diário italiano também destaca a fotografia de Cristiano Ronaldo com os colegas da seleção portuguesa, acompanhado com “Ronaldo positivo, o futebol mundial de pernas para o ar com o vírus”.

“Il Gionale”

Cristiano Ronaldo também está na primeira página. O diário refere que a seleção nacional “treme” com a falta do jogador.

“Il Tempo”

O jornal faz título “a Covid não faz descontos e até atinge Ronaldo”. Além disso, coloca uma montagem de Georgina Rodríguez com Cristiano Ronaldo, onde a namorada do jogador pergunta “onde é que apanhaste o vírus?“, ao que o capitão da seleção nacional responde “no autocarro”.

“Il Resto del Carlino”

O diário italiano coloca uma fotografia de Cristiano Ronaldo com a legenda “até ele”.

“As”

Mas não só é em Itália que o capitão da seleção nacional é manchete. Também é em Espanha. O desportivo “As” dedica a primeira página a Ronaldo, destacando que o jogador poderá não estar presente no duelo da Champions com Messi.

“Marca”

O diário “Marca” coloca uma fotografia do jogador português e diz que há uma “avalanche de positivos” no mundo de futebol.

“Mundo Deportivo”

O jornal espanhol noticia que CR7 está positivo e isso coloca em perigo a presença do jogador no duelo que opõe Juventus a Barcelona. Para mais, também informa que Ronaldo estará dez dias confinado.