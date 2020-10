De Camões às Três Marias: estes são os nomes que fazem parte do cânone da literatura portuguesa

(Em atualização)

Foram revelados esta quinta-feira os cerca de 50 nomes que compõem O Cânone, uma coleção de ensaios que quer propor uma lista dos mais importantes escritores, escolas e movimentos da história da literatura portuguesa. A lista inclui autores mais óbvios, como Luís de Camões, Eça de Queirós ou Fernando Pessoa, e outros menos óbvios, como Frei Luís de Sousa ou Dom Duarte. De fora ficaram escritores como Sophia de Mello Breyner ou Eugénio de Andrade que, embora referidos nalguns dos textos, não tiveram direito a ensaios isolados.

Coube ao humorista Ricardo Araújo Pereira partilhar com os leitores os nomes que integram o volume coordenado por António M. Feijó, João R. Figueiredo e Miguel Tamen, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, numa sessão no Jardim Botânico Tropical de Lisboa, que foi transmitida em direto a partir das 18h nas páginas de Facebook da Tinta-da-China e da Fundação Cupertino de Miranda, responsáveis pela edição de O Cânone.

Os autores estão organizados por ordem alfabética, à exceção de dois escritores que abrem e fecham o volume: Fernando Pessoa e Luís de Camões, que têm direito a dois ensaios cada um. Os temas, movimentos ou conceitos abordados incluem, por exemplo, os períodos do Renascimento e Barroco (cujos ensaios foram escritos por Hélio Alves) ou as duas principais revistas modernistas, Orpheu e Presença. O Cânone inclui também ensaios sobre literatura escrita por mulheres e por escritores homossexuais. “Tentámos ser o mais inclusivo possíveis”, afirmou João R. Figueiredo, que esteve presente na apresentação desta quarta-feira, juntamente com os outros coordenadores.

