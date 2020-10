Um aluno do Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos, em Rio de Mouro (Sintra), foi suspenso por partilhar o lanche com os colegas. Ao que o Observador apurou, o motivo não era de solidariedade mas fez parte de momentos de brincadeira e o jovem em causa já tinha sido alertado várias vezes por furar as regras sanitárias por auxiliares e pelo diretor de turma.

O documento da medida disciplinar sancionatória, divulgado nas redes sociais e cuja veracidade o Observador confirmou, está assinado pela diretora do agrupamento, onde se lê que a atitude do aluno de partilhar o lanche “numa altura em que todos estão informados de que isso coloca em perigo o bem-estar de todos” é “muito grave”.

O jovem foi suspenso durante um dia, castigo que foi cumprido esta terça-feira.

“Uma vez que se procura incutir atitudes de respeito para com os outros e responsabilidade pelas atitudes tomadas, numa época em que temos de cumprir todas as regras, decreto a aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da frequência das atividades letivas por um dia”, refere o documento.

Fonte conhecedora do processo adiantou ao Observador que o estudante já tinha “furado a bolha da turma”, que impede os alunos de contactarem com outros de turmas diferentes, diversas vezes para estar com os amigos.

O jovem já tinha sido avisado que não podia violar as regras por questões sanitárias e, no que toca à partilha do lanche, o entendimento da escola foi que se tratava de uma brincadeira entre os alunos.

O Observador tentou contactar o Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos, mas, até ao momento, sem sucesso.