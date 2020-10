Um agente da PSP de Chaves foi detido, esta terça-feira, por suspeitas de corrupção no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ) contra o tráfico de armas.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança com a notícia esta quarta-feira, o agente é responsável pela secção de armas e explosivos da PSP de Chaves e terá facilitado crimes relacionados com tráfico de armas em troca de contrapartidas, tendo mesmo desviado armas que eram entregues à polícia voluntariamente pelos cidadãos.

Nesta operação da PJ de Vila Real foram detidas pelo menos 30 pessoas e foram feitas cerca de 200 buscas no Norte do país, uma delas na esquadra da PSP de Chaves, onde trabalha o agente. Foram ainda apreendidas dezenas de armas, nomeadamente pistolas-metralhadoras, espingardas G3 e armas transformadas.