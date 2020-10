O vereador do PSD na câmara de Lisboa e professor universitário João Pedro Costa tinha esta quarta-feira a PSP à espera quando terminou a aula que estava a dar na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. À porta da sala, João Pedro Costa foi multado em 100 euros pela PSP — que terá recebido uma queixa — por ter dado parte da aula sem máscara. O vereador social-democrata confirmou ao Observador que foi autuado e que, de facto, esteve sem máscara, mas “sentado” no seu lugar, a “cerca de 5 metros do aluno mais próximo” e apenas durante a “primeira hora da aula”, que durou quatro horas e meia.

Aquele que foi o número dois do PSD à câmara de Lisboa nas últimas autárquicas diz que a PSP cometeu uma ilegalidade já que “entrou na Faculdade sem mandato e sem a autorização do presidente da Faculdade“. Quanto à infração que lhe foi imputada, João Pedro Costa estava de facto a incumprir uma regra sanitária que obriga os professores universitários a usar máscara enquanto estão a dar a aula. João Pedro Costa explica, no entanto, ao Observador que “tinha a porta aberta” e que estava a cumprir a “regra do bom-senso”. Mesmo assim, a orientação da DGS é clara:

É obrigatória a utilização de máscaras nas instituições científicas e de ensino superior por estudantes, docentes, não docentes, investigadores e outros colaboradores, de acordo com a legislação vigente, sendo aconselhável a sua utilização e, se aplicável, reutilização adequadas, de acordo com as instruções do fabricante, em termos sanitários e ambientais”.

O vereador da câmara de Lisboa diz ainda ao Observador que esteve “sempre a uma distância maior daquela que existe na reunião de câmara, numa sala que não tem janelas. Na reunião de câmara a distância é menor”. Ou seja: se não cumpre ali as regras, as mesmas também não são cumpridas nas reuniões do executivo liderado por Fernando Medina.