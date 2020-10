O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou esta quinta-feira, em entrada para a cimeira europeia, que a União Europeia (UE) “quer um acordo com o Reino Unido, mas não a qualquer preço”.

Queremos um acordo, mas não um acordo a qualquer preço, porque consideramos que garantir a integridade do mercado único, é uma questão de justiça, garante a proteção de empregos na Europa e permite que se crie uma concorrência leal e justa entre as empresas europeias e britânicas”.

“Vamos continuar a negociar com o Reino Unido – são negociações difíceis, temos todos consciência disso – e vamos ter a oportunidade, hoje, de discutir a questão com os outros líderes europeus”, apontou o presidente do Conselho Europeu.

As negociações entre o Reino Unido e a UE encontram-se na reta final, sendo que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tinha estipulado que esta quinta-feira, dia 15 de outubro, era a data limite para se chegar a acordo.

Além do ‘Brexit’, os líderes discutirão sexta-feira a situação da pandemia de Covid-19 no continente europeu, tendo Charles Michel referido que foram tomadas “decisões importantes” ao nível europeu nos últimos dias, mas que “não são suficientes”.

Estamos a assistir, em toda a Europa, à deterioração da situação pandémica e vamo-nos concentrar, com os outros chefes de Estado, em questões muito concretas, como a harmonização das quarentenas ou a melhoria das capacidades de rastreamento do vírus, para fazermos com que esta ameaça recue, esta ameaça que é pesada para muitos países europeus e que leva a que se introduzam, novamente, medidas restritivas”.

“Temos que desenvolver mais cooperação e coordenação ao nível europeu, para limitarmos a propagação do vírus”, concluiu Charles Michel.

Os líderes dos 27 reúnem-se entre quinta e sexta-feira em Bruxelas, numa cimeira que tem início às 15:30 locais (14:30 de Portugal).

Entre os temas em debate, além do ‘Brexit’ e Covid-19, será também questão das metas climáticas até 2030 e da relação da UE com o continente africano.