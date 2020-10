Covid-19. Novo recorde de casos, com segundo dia acima dos dois mil, e Norte a liderar

Depois do recorde do dia anterior, o número de testes positivos por Covid-19 não parou de aumentar. O boletim da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira dá conta de 2.101 infetados, mais 29 do que os 2.072 do dia anterior. Em relação ao número de mortes, há 11 vítimas a registar, mais quatro do que na quarta-feira.

É o Norte que acumula a maioria dos novos casos. As 1.146 infeções confirmadas na região representam 54,5% do total do país. Desde que começou a pandemia foram assinalados 35.807 casos.

Já Lisboa e Vale do Tejo — que abrange o distrito de Lisboa e parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria — tem 733 novas infeções confirmadas, ou 34,9% do total do país (num total de 45.521 desde que começou a pandemia).

No restante país, há 222 casos no total, sobretudo no Centro (163 casos), mas também no Alentejo (40), no Algarve (13), na Madeira (5) e nos Açores (1).