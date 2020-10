Valentino Rossi está infetado com a Covid-19. Foi o próprio piloto de 41 anos que revelou o teste positivo, através de uma publicação no Twitter, onde confirmou que vai falhar o Grande Prémio de Aragão em Moto GP, agendado para o próximo fim de semana.

“Infelizmente, esta manhã acordei e não me sentia bem. Os meus ossos estavam doridos e tinha febre ligeira. Imediatamente liguei ao médico, que me testou duas vezes. O resultado do teste PCR rápido deu negativo, tal como o teste que realizei na terça-feira. Mas o segundo, cujo resultado me foi enviado esta tarde às 16 horas, foi, infelizmente, positivo”, começou por dizer o italiano da Yamaha, que se mostrou “desiludido” por falhar a próxima corrida e abriu a porta à possibilidade de também não poder competir no fim de semana seguinte, novamente na região espanhola.

“Estou desiludido por falhar a corrida em Aragão. Estou triste e chateado, porque fiz o meu melhor para respeitar o protocolo e, apesar de o teste de terça-feira ter sido negativo, isolei-me desde a minha chegada de Le Mans. De qualquer forma, é o que é e nada posso fazer para mudar a situação. Vou seguir as indicações médicas e espero sentir-me bem em breve”, concluiu Rossi.