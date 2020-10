Mas desde meados de setembro que o número de casos diários tem vindo a subir a pique — no espaço de um mês, o país quadruplicou o número total de infeções e está agora perto das 140 mil. Só esta quarta-feira chegou quase às 10 mil novas infeções (9.543, segundo o Worldometer) — quase três vezes mais do que no primeiro dia do mês de outubro.

Da mesma forma, o número de mortes que nunca tinha ultrapassado as duas dezenas num único dia, já ultrapassou, em outubro, as 60 em dois dias. O número de mortos que estava nos 450 a 11 de setembro (dados Worldometer), duplicou no espaço de um mês e, neste momento, já ultrapassou as mil mortes (1.158).

Polónia: o país com menos médios para os habitantes

Se há país onde os problemas com a assistência na saúde se tornam evidentes é na Polónia que tem o menor número de médicos por 100 mil habitantes da União Europeia (238), segundo o New York Times. Além disso, das 11 mil camas disponíveis para doentes Covid-19, 6.538 estavam ocupadas esta quinta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde polaco.

O Hospital Universitário de Cracóvia esgotou a capacidade de internamento nos cuidados intensivos e no país havia, esta quinta-feira, 508 ventiladores em uso no país — há uma semana, no dia 8 de outubro, estavam em uso 296. Para agravar a situação, o governo pode vetar os fundos de apoio da União Europeia por causa das críticas às reformas na Justiça.

A Polónia ultrapassou, pela primeira vez, as 100 mortes esta quarta-feira (116, segundo dados do Worldometer) e regista mais de 3.300 desde o início da pandemia. Ainda assim, o número de mortes ainda não é o fator mais preocupante no país, mas o número de novas infeções sim.

Esta quarta-feira, com o recorde de novos casos diários (mais de 6.500), a Polónia ultrapassou os 140 mil casos desde o início da pandemia — quase o dobro do que tinha há um mês. O país ultrapassou pela primeira vez os mil casos diários no final de setembro e desde aí os números tem vindo sempre a aumentar.

Hungria: não são feitos testes suficientes

A Hungria, tal como a Polónia, tem falta de médicos, apesar de ter cursos universitários na área da saúde de elevada qualidade e frequentados por alunos estrangeiros. Mas os salários são baixos e os médicos emigram.

Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, aumentou os salários aos médicos durante a pandemia, mas também os colocou num regime em que podem ser deslocados para qualquer parte do país consoante as necessidades. O que não foi bem acolhido pelos profissionais, como reporta o jornal espanhol El Confidencial.