Eva García Sáenz de Urturi é a vencedora da edição desta ano do prémio Planeta, um dos galardões literários de maior valor pecuniário. O anúncio foi feito esta quinta-feira, em Barcelona, durante uma cerimónia bastante atípica, de acordo com o El Mundo, por faltarem as habituais celebridades espanholas.

Além de Urturi, galardoada pelo seu mais recente romance, Aquitania, foi também premiada Sandra Barneda, a finalista de 2020. A escritora e apresentadora de televisão ganhou com Un océano para llegar a ti.

Em 2019, o Planeta foi atribuído a Javier Cercas e Manuel Vilas, vencedor e finalista, respetivamente. O romance de Cercas, Terra Alta, saiu recentemente em Portugal pela Porto Editora; E, de Repente, a Alegria, de Vilas, foi publicado em maio, pela Alfaguara.