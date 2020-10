Um homem de 20 anos suspeito de tráfico de droga foi detido pela PSP no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, tendo também sido apreendida heroína, cocaína e uma arma de fogo, informou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP esclarece que a detenção ocorreu na quarta-feira, no decurso de uma ação policial no âmbito do combate ao crime de tráfico de estupefacientes.

Durante uma busca domiciliária, a PSP apreendeu ao desempregado heroína suficiente para cerca de 599 doses individuais e cocaína suficiente para cerca de 235 doses individuais.

Foi ainda apreendida uma arma de fogo, quatro munições, um ‘tablet’, uma coluna de som e 222 euros em dinheiro, descreve aquela força policial.

A operação foi efetuada pelo efetivo da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial da 2.ª Divisão e das Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRI), refere a PSP

Segundo a PSP, o detido é hoje presente às Autoridades Judiciárias.