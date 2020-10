Os quatro projetos de resolução do PSD, BE, PCP e CDS-PP sobre a implementação da rede 5G (quinta geração), esta sexta-feira debatidos no parlamento, foram todos chumbados.

Nas recomendações feitas ao Governo, o CDS-PP defendeu a introdução de “roaming” em “zonas de baixa densidade”, o PSD sublinhou esta sexta-feira que a sua proposta é de “roaming” “nas regiões atualmente desguarnecidas”, enquanto o Bloco de Esquerda (BE) e PCP defenderem a suspensão do leilão, a gestão e exploração pública do espectro e a criação de um operador de telecomunicações público.

A recomendação do CDS contou com os votos a favor do PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, enquanto o PS, BE, PCP, PAN e Verdes (PEV).

As deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues abstiveram-se na votação dos projetos de resolução do CDS-PP e PSD.

O projeto de resolução do PSD contou com os votos favoráveis deste partido, do CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, com o PS, BE, PCP, PAN e PEV a votar contra.

Por sua vez, a resolução do PCP teve os votos favoráveis da esquerda e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, uma abstenção da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e os restantes partidos (PS, PSD, CDS-PP, PAN, Chega e Iniciativa Liberal) contra.

No caso da recomendação do BE, o projeto de resolução conta com os votos a favor do BE, PCP, PEV e da deputada Joacine Katar Moreira, contra do PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, e abstenção do PAN e da deputada Cristina Rodrigues.

Desde a inteligência artificial e veículos autónomos, passando pela telemedicina ou a robotização das indústrias, estas são algumas das promessas da quinta geração (5G), em que a conectividade é chave do futuro. O processo do leilão do 5G foi suspenso em março devido à pandemia, aguardando-se agora a aprovação do regulamento final e divulgação por parte da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), ainda durante este mês.