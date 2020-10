Uma atriz da nova novela da TVI, “Bem me Quer”, testou positivo para o novo coronavírus. As gravações da novela foram entretanto suspensas na segunda-feira e deverão ser apenas retomadas no início da próxima semana, adianta o Holofote.

A estreia de “Bem me Quer” estava prevista para o dia 26 de outubro. Citada pelo Holofote, a Plural diz que os restantes membro do elenco e equipa técnica estão a aguardar os resultados do teste.

O Correio da Manhã avança que a atriz infetada é São José Correia.