João Almeida teve mais um dia de sonho (que é cada vez mais real) no Giro, colocando-se no grupo da frente que chegou a Monselice no final da 13.ª tirada e conseguindo o segundo lugar apenas atrás de Diego Ulissi. E foi essa imagem raríssima no mundo do ciclismo internacional de um camisola rosa continuar a discutir vitórias ao sprint no final da segunda semana de uma grande Volta que valeu mais uns segundos de avanço em relação ao segundo classificados, Wilco Kelderman, passando de 34 para 40 segundos antes do contrarrelógio deste sábado.

O italiano da UAE Team Emirates terminou a corrida com o tempo de 4.22.18, o mesmo tempo do português e de Patrick Konrad, que ficou na terceira posição.