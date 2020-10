O Observador Eco recebeu esta quinta-feira o prémio na categoria “Branded Content/Content Marketing” dos Prémios Criatividade em Autopromoções & Inovação em Media, do Meios & Publicidade, com o “Observador Eco”, um projeto do Observador Lab em parceria com a Renault e a OMD/Fuse que tem como objetivo assumir um compromisso que visa tomar medidas para contribuir para um planeta mais verde.

Nesta categoria que o Observador venceu, são premiados os melhores projetos de branded content/content marketing criados ou publicados em suporte digital e alguns dos pontos de avaliação passam pela originalidade, pertinência, execução e riqueza dos conteúdos. Os prémios Criatividade em Autopromoções & Inovação em Media elege as melhores autopromoções/spots promocionais em televisão, rádio, imprensa e digital.

São atribuídos três prémios por categoria – ouro, prata e bronze —, tendo existido, este ano, 59 categorias em Autopromoções e 19 em Inovação.

A cerimónia decorreu em Lisboa e, no total, estavam inscritos 160 trabalhos, 88 dos quais chegaram a shortlist. Foram entregues, nesta edição de 2020, 12 ouros, 25 pratas e 47 bronzes.

Todos os trabalhos nomeados foram avaliados por Ana Marta Heleno (Global Media Group), Filipa Marçal Grilo (SIC), Filipa Martins (Sapo), Hellington Vieira (Fox Networks Group Portugal), Luís Miguel Pereira (SportTV), João Arbués Moreira (TVI), João Lobo (Renascença Multimédia), João Magalhães (Canais TVCine), José Manuel Gomes (Cofina), Mafalda Anjos (Trust in News) e Marina Ramos (RTP).