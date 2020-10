A Câmara de Proença-a-Nova promove, na quarta-feira, uma campanha ambiental, através da qual os munícipes podem trocar pequenos eletrodomésticos, pilhas ou lâmpadas por plantas ou arbustos.

“O objetivo desta iniciativa é, simultaneamente, alertar para a necessidade de reciclar objetos compostos por metais pesados, como é o caso das pilhas e das baterias que não devem ser colocados no lixo comum, já que podem demorar até 500 anos a degradar-se, e promover a entrega destes produtos, recebendo em troca árvores e arbustos”, explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Na quarta-feira, os munícipes podem deslocar-se ao viveiro municipal de Proença-a-Nova, onde podem entregar pilhas, carregadores, tinteiros ou pequenos eletrodomésticos e, em troca, receber uma planta ou arbusto, no âmbito da campanha ambiental “Troque Resíduos por plantas”, promovida pelo município local.

Por cada 25 pilhas, dez carregadores, dez tinteiros ou dois pequenos eletrodomésticos que os munícipes entregarem no viveiro municipal [Proença-a-Nova], receberão uma planta à escolha, de entre as variedades disponíveis”.

A entrega dos resíduos pode ser feita entre as 09h30 e as 16h30 e, este ano, devido à pandemia da Covid-19, é necessário fazer marcação prévia através do telefone 274 670 000.

No ano passado, mais de meia centena de munícipes participaram na iniciativa “Troque Resíduos por Plantas”.

No total, foram recolhidas 3.540 pilhas, 86 pequenos eletrodomésticos e 138 lâmpadas que foram entregues ao Projeto Eco Escolas do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova.

Em troca foram oferecidas 240 plantas, das quais 80 árvores (maioritariamente sobreiros e pinheiros mansos) e 160 arbustos.