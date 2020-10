O sol voltou a favorecer a cidade do Porto, mas a alfândega já viu melhores dias ou, pelo menos, mais animados. Com pouco público e uma assistência flutuante a cada apresentação, procurar os visuais mais competentes do dia torna-se uma espécie de missão impossível. À entrada dos bastidores, o cenário muda e não falamos apenas da média de alturas, que aumenta de forma significativa. A vida de manequim pode ser complicada, mas lá pinta têm eles, mesmo de cara lavada e gorro na cabeça. Esta sexta-feira, segundo dia de desfiles, foram eles as estrelas do street style do Portugal Fashion. Veja as imagens na fotogaleria.