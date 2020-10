O Grupo BMW, responsável pela Rolls-Royce, Mini e a própria BMW, tomou a decisão de concentrar nas fábricas do grupo a produção que veículos que até aqui estava confiada a linhas de produção exteriores à empresa germânica. Tudo para fazer frente às alterações devidas à pandemia.

A informação foi veiculada por Willem van der Leegte, o CEO da Nedcar, uma fábrica de automóveis localizada na Holanda que trabalha para terceiros e onde já foram fabricados veículos para a DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi e Mini. A Nedcar surgiu em 1968, inicialmente propriedade da DAF, para depois se tornar fábrica da Mitsubishi e da Volvo. Mas já há tempo que age como fabricante independente para quem pretende produzir certos modelos, sem ter de investir em moldes e no aparelho produtivo.

Leegte admite que as negociações com a BMW foram longas mas, no final, o aglomerado alemão optou chamar a fabricação do SUV da Mini às fábricas já existentes do grupo. A mudança só deverá acontecer com a introdução da próxima geração do Countryman, sendo que a actual foi recentemente alvo de um facelift, o que significa que deverá continuar no activo durante mais um bom par de anos.

A Nedcar tem hoje uma capacidade de produção de 200.000 unidades por ano, divididas por dois turnos, para os diferentes clientes da linha de produção. Mas a verdade é que o grupo germânico tem hoje maior capacidade de produzir o SUV da Mini. Não só as vendas caíram devido à pandemia, como o facto de os novos Série 1 e Série 2 terem passado a utilizar plataformas com tracção à frente, similares às da Mini, facilita a partilha das instalações produtivas.