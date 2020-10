Depois de registar devidamente os looks de todo um casting à paisana, prosseguimos na missão de encontrar os habituais protagonistas do Portugal Fashion fora da passerelle. Tarefa que se revelou hercúlea, não fosse a pandemia motivo mais do que suficiente para reduzir o público na alfândega, deixando-a praticamente com o tráfego humano indispensável. Mesmo assim, não desistimos — junto ao edifício que é quartel-general do evento, mas também do lado de lá do Douro, tendo o Porto como pano de fundo. Dos ilustres desconhecidos às estrelas que dispensam apresentações, eis as melhores imagens de street style de mais uma edição do Portugal Fashion.