O surfista Frederico Morais sagrou-se este sábado campeão nacional pela terceira vez na carreira, ao garantir a presença na final da quinta e última etapa da liga portuguesa, que acabou por vencer, na praia do Guincho, em Cascais.

Depois de erguer o cetro nacional em 2013 e 2015, ‘Kikas’, o único surfista luso a disputar o circuito mundial da modalidade, afastou nas ‘meias’ o compatriota Vasco Ribeiro, que também lutava pelo campeonato, assim como Afonso Antunes, líder à partida para a derradeira ronda.

Na 11.ª vez em que se enfrentaram numa bateria de apenas dois surfistas, Frederico Morais, com 13,50 pontos amealhados, fez valer da sua experiência, superando Vasco Ribeiro, quatro vezes campeão, que somou 10,65.

Na final, ‘Kikas’ voltou a impor-se, desta vez sobre Luis Perloiro, também com o registo de 13,50 pontos, contra 11,15 do adversário.

Na vertente feminina, a portuguesa Teresa Bonvalot, que partiu para a etapa no Guincho já com o terceiro cetro nacional, depois dos êxitos em 2014 e 2015, fechou a prova com uma vitória na final, diante de Gabriela Dinis.