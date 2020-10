Além de poder seguir o clássico como habitualmente no liveblog do Observador, pode também ouvir aqui a emissão especial na Rádio Observador, a partir das 19h10.

Antes do jogo vamos ouvir Miguel Guedes, vocalista dos Blind Zero e adepto do FC Porto, e Nuno Guedes, dos The Gift, adepto do Sporting; e os políticos Hugo Soares (FC Porto) e Hélder Amaral (SCP). Teremos também entradas especiais do comentador da SportTV José Sousa.

Ao longo de toda a emissão, contaremos com os comentários de Carlos Alberto Diniz, do ex-árbitro internacional Pedro Henriques, e dos humoristas Diogo Sena, adepto do Sporting, e Daniel Guedes, do FC Porto. A emissão é conduzida por Aníbal Rebelo, Miguel Cordeiro e Hugo Silva, com narração em direto a partir de Alvalade dos repórteres André Maia e Miguel Viterbo Dias.

Pode ouvir a Rádio Observador em 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto, ou online em todo o mundo: basta clicar aqui.