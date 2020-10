Os sportinguistas não tardaram a estrear a baliza adversária em Alvalade: Nuno Santos, ponta-direito leonino, recebeu a bola vinda da cabeça de Mbemba e dispara um remate limpo e certeiro para a baliza dos Dragões. Estava aberto o marcado do Sporting-FC Porto. E o primeiro passo de uma primeira parte irrequieta.

A seguir veio um golo dos Dragões, saída dos pés de Uribe. E depois mais um para desequilibrar novamente o marcador, que desta vez ficou a pender para o lado portista graças à pontaria de Corona. O marcador assumiu assim a figura com que chegaria ao intervalo, poucos tempo depois. Mas ainda havia muita história para contar.

Primeiro, foi o penálti que afinal não o era e uma expulsão que também não o foi. Luís Godinho marcou grande penalidade a favor do Sporting e mandou para fora das quatro linhas Zaidu, que teria feito falta sobre Pedro Gonçalves no interior da grande área do FC Porto. Era o segundo amarelo, sinónimo de expulsão, mas a decisão acabou por ser revertida graças à revisão do VAR.

Depois vem a verdadeira expulsão, desta vez sem direito a segundas oportunidades. Luís Godinho mostrou o cartão vermelho a Rúben Amorim e o treinador do Sporting é impedido de continuar a assistir à partida no banco. Foi assim, com todas estas reviravoltas, que se chegou aos 45 minutos do clássico. As fotos dos momentos estão na fotogaleria no topo deste artigo.