Em 1968, os EUA eram um país dividido pela Guerra do Vietname, sob o choque dos assassinatos de Martin Luther King e de Bobby Kennedy, e mergulhados no caos da contestação radical e do movimento contracultural. O discurso do “flower power” tinha-se extremado através de movimentos que apelavam à luta armada, à revolução violenta e aos motins anti-institucionais e anti-governamentais. Em finais de agosto de 1968, durante a Convenção Nacional do Partido Democrata, Chicago assistiu a violentos confrontos entre a polícia e manifestantes anti-guerra, para os quais o vice-Presidente Hubert Humphrey, a possível escolha do partido para concorrer contra Richard Nixon às eleições presidenciais, iria limitar-se a seguir a política de Lyndon Johnson, sobretudo no que respeitava ao Vietname.

Logo após estes acontecimentos, foi reunido um “grand jury” federal para os investigar, que concluiu que as desordens se tinham devido muito mais a abusos de autoridade e de força por parte da polícia de Chicago do que às provocações e ataques dos manifestantes. No início de 1969, com Nixon já na Casa Branca, a sua administração decidiu passar uma mensagem musculada ao país e aos contestatários, e fazer uma demonstração de força política, pondo em tribunal sob várias acusações, incluindo conspiração e incentivo a motim, oito dos ativistas envolvidos nos graves conflitos de Chicago (cujo presidente da câmara, Richard Daley, era, recorde-se, um homem do aparelho do Partido Democrata, muito criticado pela sua forma prepotente de gerir a cidade).

Os acusados eram originalmente oito: os líderes do partido radical Yippie Abbie Hoffman e Jerry Rubin, cinco ativistas anti-guerra — o veterano David Dellinger, Tom Hayden (futuro marido de Jane Fonda), Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner — e o Pantera Negra Bobby Seale, que seria afastado do processo a meio. É o julgamento deste grupo que Aaron Sorkin (“Os Homens do Presidente”) recria no filme da Netflix “Os 7 de Chicago”, que assume o formato convencional de um “drama de tribunal”, mas com uma pesada mochila ideológica, onde o realizador pretende fazer paralelos (que não colhem, dado os muito diferentes contextos histórico-políticos) com a atual situação nos EUA.

Pese embora todo o talento de Aaron Sorkin, que assina o argumento e realiza, para escrever diálogos vivos, criar situações realistas e emotivas e puxar pelos atores, “Os 7 de Chicago” é um “case study” de como a esquerda liberal-radical de Hollywood manipula, omite e ficciona factos e acontecimentos para puxar a brasa à sua sardinha política. Sorkin mantém intocado quase tudo o que lhe convém e corresponde ao que aconteceu nesses longos meses de 1969, no Tribunal Federal de Chicago, nomeadamente o facto do processo ser forçado e arriscado, dado as muitas provas que havia contra as forças da ordem (que tinham também agredido jornalistas, destruído câmaras de filmar e apreendido imagens), e o comportamento tendencioso e hostil do juiz Julius Hoffman.

O filme apresenta os acusados como pertencendo a três grupos políticos muito diferentes uns dos outros em discurso, intenções, métodos de atuação e índices de radicalismo. Num deles estão os ditos “moderados”, o já cinquentão pacifista (e objetor de consciência na II Guerra Mundial) David Dellinger, pai de família e chefe de escuteiros, os militantes anti-guerra Froines e Wiener, e Hayden e Rennie, nomes da chamada New Left e líderes da organização estudantil Students for a Democratic Society (apesar de ambos já estarem à beira dos 30 anos); no outro, os “stoners” Rubin e Hoffman, pintados como uma espécie de Palhaço Rico e Palhaço Pobre da “revolução cultural” à americana, com muito LSD, amor livre à descrição e bombas incendiárias; e finalmente, sozinho, o extremista negro Bobby Seale.

Na verdade, eram todos politicamente mais chegados do que “Os 7 de Chicago” nos quer fazer crer. Hoffman e Rubin, por exemplo, estavam longe de ser os “junkies” coloridos e idealistas lunáticos, mas basicamente inofensivos, que Sorkin pinta (Rubin chegou a dar aulas sobre como fazer “cocktails Molotov”). E Tom Hayden de forma alguma representava a face civilizada, aceitável, “clean”, do movimento anti-guerra. Por várias vezes, nos anos 60, Hayden visitou o Vietname do Norte e o Cambodja, e deixou-se manipular angelicamente pelos Vietcong. Por outro lado, o realizador mostra o advogado de acusação Richard Schultz, como moderado e nutrindo até uma certa simpatia pelos ativistas, quando, como alguém o definiu então, era um “cão de fila do governo”.

O julgamento foi um circo político e Aaron Sorkin até peca por defeito neste aspeto da reconstituição. Vários artistas, escritores e activistas — Norman Mailer, Phil Ochs, Allen Ginsberg, Judy Collins, Timothy Leary ou Jesse Jackson – vieram depor em favor do septeto ou fazer partes gagas, e o advogado de defesa William Kunstler chegou a levar uma bandeira Vietcong para a sala de audiências. E a inevitável sequência final “edificante” do filme, em que Tom Hayden transforma a intervenção que ia fazer em nome dos sete acusados, numa leitura dos nomes dos soldados mortos em combate no Vietname, nunca aconteceu.

Apesar de todo o inegável “métier” de Aaron Sorkin e de um elenco que inclui nomes como Frank Langella, Mark Rylance, Eddie Redmayne ou Sacha Baron Cohen (que é a cara chapada de Abbie Hoffman), este demonstrativo e falsamente equilibrado “Os 7 de Chicago” ficciona, altera e atenua em demasia acontecimentos, comportamentos e personalidades, para poder ser tomado como uma referência minimamente confiável sobre o julgamento. É menos “docudrama” que “docufiction”, um filme onde Sorkin, tal como o juiz Hoffman no tribunal, faz batota e não consegue ocultar para onde lhe pende a simpatia.

“Os 7 de Chicago” já está disponível na Netflix