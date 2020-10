Os próximos três jogos das equipas portuguesas nas competições europeias que se realizem em casa vão ter público. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) chegou a acordo com o Ministério da Saúde para a realização de mais três jogos-teste com público entre os dias 22 e 29 de outubro: que serão o “SC Braga – AEK de Atenas” e o “Benfica – Standard Liège” para a Liga Europa e o “FC Porto-Olympiacos” para a Liga dos Campeões. Nestes jogos a lotação dos estádios da Luz, Dragão e Municipal de Braga deve estar a 15% do total de espectadores.

A nota da FPF diz ainda que, nos camarotes e na zona ‘corporate‘ que tenham mais de seis lugares, a lotação deve ser reduzida a metade e deve ser garantida a distância de dois metros. Este organismo informa ainda que estes três jogos serão “acompanhados pela equipa da Direção de Competições da FPF que foi responsável pelos testes efetuados no Estádio José Alvalade nos jogos da Seleção Nacional com Espanha e Suécia”.

No jogo entre Portugal e Espanha, foi autorizada a presença de público até 5% da lotação (cerca de 2.500 espectadores) e no jogo entre Portugal e Suécia até 10% da lotação (o que correspondeu a cerca de 5.000 espectadores).