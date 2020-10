Quarto dia acima dos 2 mil casos, mas com mais recuperados do que nunca

O boletim diário da DGS deste sábado, com valores relativos a sexta-feira, confirma a tendência de aumento dos novos casos de infeção: pelo quarto dia consecutivo houve um aumento superior a 2 mil casos. Foram mais 2.153 novos casos de infeção, a maior fatia no Norte do país e também na região de Lisboa e Vale do Tejo — um aumento ainda assim menor do que o que se tinha verificado no dia anterior, quando se registou um recorde de mais 2.608 novos casos de infeção no país. Morreram mais 13 pessoas, menos oito do que as que tinham morrido ontem, quando o boletim diário deu conta de mais 21 mortes.

Ainda assim, o número de internados nas enfermarias dos hospitais registou uma ligeira redução — menos uma pessoa internada — estando agora 1.014 pessoas a receber tratamento hospitalar. O número máximo de doentes internados que Portugal já registou foi a 16 de abril, quando estavam internadas 1.302 pessoas.

Mas não é só o número de doentes em enfermaria que se aproxima do pico da pandemia, também o número de doentes internados em Cuidados Intensivos caminha para lá. Os dados mais recentes apontam para mais 4 pessoas nesta situação, o que eleva o total para 148 doentes internados em estado considerado grave. Este número não era tão alto desde 2 de maio, altura em que estavam 150 pessoas nos cuidados intensivos. O pico, contudo, já tinha ocorrido a 7 de abril, quando havia 271 pessoas internadas nos cuidados intensivos dos hospitais portugueses.