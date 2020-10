Estava anunciada como uma manifestação sob a forma de fila e foi isso mesmo que aconteceu. Sem grande aparato, com quase todos os participantes de máscara e a dois metros de distância, a performance que este sábado à tarde teve lugar em diferentes cidades do país.

E, Lisboa, à porta da discoteca Lux-Frágil, a demonstração serviu para sublinhar reivindicações dos últimos meses de casas noturnas que operam em simultâneo como discotecas, salas de concertos e de outros eventos artísticos — e que desde março não podem funcionar normalmente devido às regras de contingência da Direção-Geral da Saúde e do Governo face ao coronavírus.

Com duração de duas horas, das 15h00 às 17h00, foi a primeira ação pública do Circuito, uma recém-criada associação de 27 espaços noturnos do continente e das ilhas, liderada pelos responsáveis do Lux, do MusicBox (Lisboa) e do Maus Hábitos (Porto). Aliás, a manifestação decorreu em simultâneo à porta do Maus Hábitos e também do Carmo 81, em Viseu, e da Sociedade Harmonia Eborense, em Évora.

Na capital, estiveram cerca de 1.500 pessoas, entre clientes, músicos, DJs, agentes e técnicos. “Tínhamos de escolher um só sítio em cada cidade e o Lux, aqui em Lisboa, pareceu-nos óbvio, nem ofereceu discussão, porque costuma ter filas à porta nos dias normais de funcionamento e é um espaço emblemático, um dos clubes de referência da cidade e do país”, justificou Gonçalo Riscado, porta-voz do Circuito e diretor do MusicBox.