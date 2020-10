O plano de contingência da escola Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, foi ativado porque um aluno que teve resultado positivo num teste para a covid-19, informou o Governo da Madeira. “De acordo com os procedimentos previstos no referido plano de contingência e com as determinações da autoridade regional de Saúde, um conjunto de 31 alunos da escola já foram identificados para realização de testes”, pode ler-se no comunicado.

A secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia adianta que “com exceção para esse conjunto de alunos” que, segunda-feira, “não comparecerá na escola, o estabelecimento de ensino funcionará num plano de normalidade”. No mesmo documento, assegura estar “assegurada a realização das atividades letivas habituais, em condições de segurança”. Também menciona que se trata de “um caso detetado na sequência de teste positivo de um familiar que, contrariando todas a normas e recomendações, não respeitou o isolamento a que se devia ter sujeitado até confirmação do resultado do teste realizado no Aeroporto após regresso da cidade do Porto”.

Assim, a secretaria da Educação da Madeira “volta a apelar à rigorosa observância das normas e recomendações da autoridade de Saúde e dos procedimentos dos planos de contingência das escolas, sob pena da segurança coletiva ser posta em causa por atos de irresponsabilidade individual”.

O boletim epidemiológico diário divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde) reporta este domingo sete novos casos positivos de Covid-19 na região, totalizando o arquipélago 101 doentes ativos e um cumulativo de 320 situações confirmadas. Esta autoridade regional de saúde indica que dos 101 casos ativos reportados, “92 são importados”, tendo sido identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove são de transmissão local.