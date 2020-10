Pelo menos 22 militares ficaram soterrados devido a um deslizamento de terras no centro do Vietname, provocado pelas fortes chuvas que se fazem sentir na região há mais de uma semana.

As fortes chuvas provocaram o deslizamento de terras que transportou rocha e terra para um acampamento do exército que estava no sopé de uma montanha na região de Quang Tri, segundo um relato da agência de notícias oficial do Vietmane citada pela Associated Press (AP).

Segundo os média locais, o deslizamento soterrou 22 pessoas, tendo as restantes oito pessoas conseguido escapar. No local estão cerca de 100 equipas de resgate que, até ao momento, conseguiram resgatar três corpos.

A equipa estava a caminho de um outro deslizamento de terras que terá ‘apanhado’ 16 pessoas que se encontravam a trabalhar na construção de uma central elétrica, que permanece inacessível.

O acidente deste domingo acontece uma semana depois de um outro deslizamento de terras, em Thua Thien-Hue, província vizinha de Quang Tri, ter matado 13 pessoas, recordam os média locais citados pela AP.

Uma das áreas que mais sofre com as tempestades todos os anos é a provincia de Quang Binh, também no centro do país.

Segundo um balanço realizado há uma semana pelo Centro Nacional de Prevenção de Desastres, citado pela agência de notícias EFE, havia na altura 382 casas destruídas pela força das águas e outras 109 mil inundadas durante as enchentes na província de Quang Binh.

No ano passado, os desastres naturais causaram 132 mortes, principalmente devido às enchentes e deslizamentos de terra devido às chuvas fortes.