Internamentos preocupam (e camas ocupadas em cuidados intensivos também)

Este domingo, o número de doentes internados nas enfermarias dos hospitais voltou a disparar, com mais 72 camas ocupadas — desde 16 de abril que não se via um aumento tão grande num só dia. Nessa altura, a 16 de abril, o aumento tinha sido de 102 doentes num só dia, o que fez disparar a taxa de ocupação hospitalar, que atingiu o seu pico: 1.302 camas ocupadas. O número de ocupação ainda não é tão grande ao dia de hoje — estão 1.086 camas ocupadas — mas para lá caminha.

É que, se fizermos uma comparação semanal, esta foi a semana com mais internamentos (o aumento foi de 243 doentes) desde a fatídica primeira semana de abril (em que o aumento tinha sido de 598 camas ocupadas), e foi a terceira semana de sempre com maior aumento de doentes internados, já que a última semana de março também tinha sido uma semana onde esse indicador disparou.

O mesmo para o número de doentes internados em cuidados intensivos (UCI), e considerados em estado grave. Desde a primeira semana de abril que não havia um aumento tão grande da ocupação de camas nas UCI: este domingo houve mais sete internamentos em cuidados intensivos, elevando para 31 os doentes que precisaram de receber tratamento intensivo nos hospitais portugueses. Na primeira semana de abril, o aumento tinha sido de 129 doentes numa só semana, e na anterior, a última de março, já tinham sido internados em cuidados intensivos 97 doentes.

Mais: há muito que os casos considerados suspeitos, que estão em vigilância, não disparavam tanto numa semana como dispararam nesta. Só na semana de 16 a 22 de março é que este aumento tinha sido maior.

Novos casos disparam na região Norte do país

À exceção do Algarve e dos Açores, todas as regiões do país bateram esta semana recordes de novos casos registados. Mas foi no Norte que esse aumento mais se notou. Este domingo, por exemplo, foi no Norte que se concentrou o maior número de novos casos: com 1.168 casos de um total de 1.856 registados hoje, ou seja, com 63% dos novos casos do dia.

Lisboa e Vale do Tejo vem a seguir, mas desta vez com uma fatia bem mais reduzida. Do total de novos casos registados nas últimas 24 horas, apenas 385 foram na região da Grande Lisboa. O que corresponde a 20,7% dos novos casos registados este sábado (e divulgados este domingo).

A comparação semanal dá conta dessa mesma tendência. A região Norte quase duplicou os números que tinha registado na semana passada (e que já eram os máximos de sempre): esta semana houve mais 7.104 novos casos de Covid-19 no Norte, quase o dobro dos 3.761 que tinha registado na semana passada. Feitas as contas, já testaram positivo um total de 39.449 pessoas no Norte do país, cada vez mais perto do total de 47.412 pessoas que testaram positivo na região de Lisboa e Vale do Tejo desde o início do surto.

Se esta semana o Norte teve mais cerca de 7 mil novos casos, Lisboa teve mais cerca de 4.200 novos casos, o que evidencia uma certa inversão da tendência. A transmissão do vírus parece estar agora mais incisiva no Norte do país do que na região de LVT, onde se concentrava sobretudo nas últimas semanas.