O primeiro-ministro não compreende como a esquerda pode travar a proposta de Orçamento que o Governo entregou há uma semana no Parlamento. Em entrevista à TVI (e TVI24), esta segunda-feira, António Costa diz ter “dificuldade em compreender como é que à esquerda haverá oposição global a este Orçamento”. E promete: “Não viro as costas ao país neste momento de crise e tudo farei para poupar ao pais a qualquer tipo de crise”.

Percebe que o PCP e o BE ainda tentem conseguir introduzir alterações à proposta do Governo mas não “uma discordância de fundo”, isso Costa diz que “não compreenderia”, já que há propostas neste OE que “constam desta versão que correspondem a muitas reivindicações que têm sido feitas”.

Sobre o Novo Banco, um dos pontos que mais fricção cria com o BE, volta a garantir que não há empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução do Novo Banco.

Quanto a contas para a aprovação do Orçamento, “o PS sozinho tem mais de 22 deputados do que toda a direita junta”, diz Costa que diz que “o OE só chumba se o PCP e o BE somarem os seus votos aos da direita”. “A questão que se coloca ao PCP e ao BE é se se querem juntar ou não à direita”, desafia.

“Ninguém pede um cheque em branco”, diz Costa que assegura que “a proposta apresentada já reflete algum do fruto do diálogo que temos mantido”. “Vamos prosseguir as conversas mas têm um limite que é do razoável que é quando a soma total da despesa e da receita tornam o OE inexequível “. Mas há uma coisa que rejeita: a crise política.

Nessa matéria, António Costa garante: “Não contribuirei para crise política e farei tudo ao meu alcance para ter um bom Orçamento e para que não tenhamos o país governado ao bochechos, em duodécimos”.

Sobre a pandemia, o primeiro-ministro diz que aplicar a regra da Páscoa ao Natal — restrições à deslocação entre concelhos — “seria brutal” para as famílias. E avança que o estado de emergência “não está em cima da mesa”, mas que tudo depende de “um conjunto de setores”. E aqui António Costa afirma que haverá “um maior número de casos por dia do que em abril, felizmente com muito menos internados do que na altura”, espera. E garante que as camas em cuidados intensivos são “mais de 500 reservadas para Covid, que podem crescer para 700 e até chegar às 900, aqui já sacrificando a atividade programada de outras doenças”.

Questionado sobre a aplicação de telemóvel (StayAway Covid) para rastrear a situação da pandemia no país, o primeiro-ministro garante que “é segura” e que o Governo pediu a suspensão do debate da proposta para tornar o seu descarregamento obrigatório. “As pessoas perceberam muito bem a mensagem e o número de pessoas que adotaram a aplicação subiu e o número de códigos que médicos têm estado a emitir também aumentou exponencialmente”, garante Costa na TVI, avançando que por agora o Governo vai avançar apenas com a discussão da que “é mais consensual”, a do uso de máscaras na visa pública.

“Sobre a máscara há um consenso grande, vamos já resolver. Sobre o outro tema é bom que haja discussão mais profunda e é bom que os portugueses continuem a descarregar a aplicação que é segura”, afirma Costa que diz que pediu aos Parlamento para “desagendar” a discussão da proposta do Governo.