Cinco utentes e dois funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel estão infetados com o novo Coronavírus, segundo o município.

Em comunicado, a autarquia adianta que as pessoas com teste positivo se encontram “bem” e que todos os restantes utentes e funcionários já foram testados, tendo os resultados dos testes sido “todos negativos”.

Os cuidados de saúde estão a ser assegurados pelos profissionais de saúde da Santa Casa da Misericórdia, em articulação com os serviços locais, lê-se na nota do município, no distrito de Faro.

A delegada de Saúde local está desde o primeiro momento a intervir nesta situação, num incansável trabalho, em articulação com as entidades locais e regionais”.

No Algarve, existem ainda dois focos em lares de idosos, nos concelhos de Tavira e de Alcoutim, que estão a preocupar as autoridades.

