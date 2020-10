Beja e Paços de Ferreira lideram aumentos percentuais de novos casos

Apesar de Lisboa liderar a subida de novos casos no país em termos absolutos (+781) ao longo da última semana, seguido de Sintra (653), é Paços de Ferreira que tem a subida mais preocupante no país — mais 43,4% de novas infeções confirmadas (mais 565 casos para um total de 1.303), de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde, que, à segunda-feira, traz atualizações sobre a evolução da pandemia nos concelhos.

Entre os 106 municípios que acumularam pelo menos 100 casos desde que a pandemia começou, Beja tem valores percentuais ainda mais elevados (51,3%), mas a base é muito menor (passou de 61 para 119 casos).

No Norte, onde os surtos têm crescido a grande velocidade em outubro, os maiores aumentos percentuais depois de Paços de Ferreira tiveram lugar em Amarante (aumento de 36,5%, ou seja, mais 103 casos), Esposende (+35,4%, +62) Marco de Canaveses (+34,5%, +121) Penafiel (+31,1%, +176), Lousada (+28%, +259), Paredes (+27%, +240), Vila Real (+22,7%, 69), Fafe (+20,6%, 52), Ponte de Lima (+19,8%, +20), Porto (+19,6%, 564) e Felgueiras (+19,5%, +154).

Em termos absolutos, no Norte, é também Paços de Ferreira que lidera as subidas (com 565 casos), apenas mais um caso do que o concelho do Porto.

Em Lisboa e Vale do Tejo, que abrange também parte dos distritos de Setúbal, Santarém e Leiria, há alguns aumentos consideráveis, mas não tão expressivos como no Norte em termos percentuais. Os maiores aumentos na região, entre concelhos com mais de 100 casos desde o início da pandemia, tiveram lugar em Arruda dos Vinhos (+18,7%, ou seja, 26 novos casos), e em Palmela (+15%, +35), mas a base de incidência de ambos é muito baixa. Segue-se Mafra (+14,2%, +111 casos), Sesimbra (+13,9%, +34), Entroncamento (+13,7%, +19), Ourém (13,5%, +21), Setúbal (+12,3%, +88), Cascais (+11,7%, +315), Cartaxo (+11,7%, +15), Almada (+10,5%, +175), Sintra (+9,7%, +653) e Lisboa (+781).

Entre concelhos com mais de 100 casos acumulados, há ainda aumentos percentuais de dois dígitos em oito concelhos no Centro: na Guarda (+29,7%), em Castelo Branco (+23,9%), Ourém (+13,5%), Viseu (12,8%), Cantanhede (12,7%), Figueira da Foz (+12,5%), Mangualde (11,4%) e Leiria (10,8%); em cinco concelhos do Algarve: Silves (14,4%), Lagos (13,7%), Tavira (13,2%), Portimão (12,5%), e Olhão (12,3%); em dois no Alentejo: Beja (+51,3%), como já foi referido, e Odemira (16,1%); e um na Madeira — o Funchal (19,9%).

Em termos absolutos, nestas quatro regiões, é Coimbra que tem mais novos casos, num total de 86 ao longo da última semana, seguido de Beja (61).