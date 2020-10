Ao oitavo dia, Dmitriy Stuzhuk voltou para casa e fez uma publicação no Instagram onde aparentava estar bem de saúde, mas alertava para a gravidade da Covid-19. Pouco tempo depois o estado de saúde agravou-se e o ucraniano de 33 anos morreu devido a complicações cardíacas.

“Quero partilhar como é que fiquei doente e avisar toda a gente de forma convincente: ‘Também achava que não existia Covid e que era tudo relativo. Até ficar doente. A doença Covid-19 não é éfemera. É pesada”, escreveu Dmitriy Stuzhuk na última publicação do Instagram. “A minha condição é estável”, escreveu para justificar que ia continuar o tratamento em casa, mas não teve oportunidade de voltar às rede social para atualizar o seu estado de saúde.

A morte foi anunciada pela ex-mulher, de 25 anos, com quem teve três filhos, também pelo Instagram: “O Dima já não está connosco. O coração dele não aguentou”. Noutra publicação, Sofia Stuzhuk agradece todos os bons momentos partilhados com o ex-marido e deixa um lamento: “Meus Deus, como estou triste que não me tenhas dado ouvidos sobre a tua saúde. Mas sempre respeitámos as escolhas um do outro”.

Na publicação do Instagram, Dmitriy Stuzhuk contou como se sentiu mal na Turquia, com dificuldade em respirar e tosse, mas sem febre, nem outros sintomas que considerasse preocupantes. Mas quando regressou à Ucrânia decidiu fazer vários exames, incluindo um teste ao SARS-CoV-2. “Deu positivo”, escreve, seguido de uma cara triste.

O que encontrou no internamento foi algo que não esperava: “O hospital está completamente cheio de gente, alguns dos doentes nos corredores. Não há comida, papel higiénico, nem talheres! Ninguém me preparou para isto”.

Com 1,1 milhões de seguidores, Dmitriy Stuzhuk promovia estilos de vida e produtos relacionados com dietas e condição física.

A Ucrânia tem assistido a um aumento do número de novos casos diários. No início de agosto ultrapassou pela primeira vez a marca dos mil novos casos num dia, mas no início de outubro os números eram quatro vezes superiores. No dia 17 de outubro, o país ultrapassou os seis mil casos, num total de 303 mil desde o início da pandemia. A Ucrânia conta com mais de 5.600 mortes.