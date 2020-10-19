Ao oitavo dia, Dmitriy Stuzhuk voltou para casa e fez uma publicação no Instagram onde aparentava estar bem de saúde, mas alertava para a gravidade da Covid-19. Pouco tempo depois o estado de saúde agravou-se e o ucraniano de 33 anos morreu devido a complicações cardíacas.
“Quero partilhar como é que fiquei doente e avisar toda a gente de forma convincente: ‘Também achava que não existia Covid e que era tudo relativo. Até ficar doente. A doença Covid-19 não é éfemera. É pesada”, escreveu Dmitriy Stuzhuk na última publicação do Instagram. “A minha condição é estável”, escreveu para justificar que ia continuar o tratamento em casa, mas não teve oportunidade de voltar às rede social para atualizar o seu estado de saúde.
View this post on Instagram
КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным???? ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре???????? Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое????). ⠀ ☝????Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат???????? ⠀ Мое состояние стабильное.
A morte foi anunciada pela ex-mulher, de 25 anos, com quem teve três filhos, também pelo Instagram: “O Dima já não está connosco. O coração dele não aguentou”. Noutra publicação, Sofia Stuzhuk agradece todos os bons momentos partilhados com o ex-marido e deixa um lamento: “Meus Deus, como estou triste que não me tenhas dado ouvidos sobre a tua saúde. Mas sempre respeitámos as escolhas um do outro”.
View this post on Instagram
Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам???????? Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы???????? За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья???????? Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук????????
Na publicação do Instagram, Dmitriy Stuzhuk contou como se sentiu mal na Turquia, com dificuldade em respirar e tosse, mas sem febre, nem outros sintomas que considerasse preocupantes. Mas quando regressou à Ucrânia decidiu fazer vários exames, incluindo um teste ao SARS-CoV-2. “Deu positivo”, escreve, seguido de uma cara triste.
O que encontrou no internamento foi algo que não esperava: “O hospital está completamente cheio de gente, alguns dos doentes nos corredores. Não há comida, papel higiénico, nem talheres! Ninguém me preparou para isto”.
Com 1,1 milhões de seguidores, Dmitriy Stuzhuk promovia estilos de vida e produtos relacionados com dietas e condição física.
Europa Central: da primeira vaga suave a uma segunda onda descontrolada
A Ucrânia tem assistido a um aumento do número de novos casos diários. No início de agosto ultrapassou pela primeira vez a marca dos mil novos casos num dia, mas no início de outubro os números eram quatro vezes superiores. No dia 17 de outubro, o país ultrapassou os seis mil casos, num total de 303 mil desde o início da pandemia. A Ucrânia conta com mais de 5.600 mortes.