A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou 119 ocorrências provocadas pelas condições meteorológicas adversas causadas pela depressão Bárbara desde a meia-noite até às 15h30 desta segunda-feira.

De acordo com o comando da ANEPC, pelo menos até às 15h30, a maior parte delas está relacionada com quedas de árvores, quedas de estruturas (como toldos, andaimes e reclames publicitários), inundações e limpeza de vias. No entanto, “não se registaram quaisquer vítimas” relacionadas com o mau tempo, nem “danos materiais significativos”, aponta fonte oficial da ANEPC.

De acordo com a Proteção Civil, os distritos mais afetadas até agora pela depressão Bárbara são Lisboa, Coimbra, Guarda e Aveiro. Às 17h45 de Portugal Continental, havia 66 ocorrências em curso, que obrigam à intervenção de 182 elementos apoiados por 66 veículos. Há ainda três ocorrências em resolução (11 elementos, três veículos) e duas em conclusão (oito elementos, três veículos).

A Proteção Civil tem enviados mensagens de texto às pessoas nas regiões mais afetadas pelo mau tempo. “Chuva e vento forte nas próximas 48 horas. Risco de inundações. Fique atento. Siga recomendações das autoridades”, avisa a SMS recebida esta segunda-feira. A mensagem vem acompanhada do número da Proteção Civil (808 246 246).

A equipa do VOST Portugal partilhou no Twitter duas imagens de satélite, uma em infravermelhos (à esquerda) e outra em radiação visível (à direita) que mostram a depressão Bárbara a atingir o território nacional. As imagens foram captadas às 16h31 de Portugal Continental.

Depressão Bárbara traz chuva, frio e vento forte

Em meteorologia, as depressões são regiões de baixa pressão atmosférica em torno das quais o vento sopra no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio no hemisfério norte. Os centros de baixa pressão atmosférica costumam concentrar muita humidade, o que promove a formação de nuvens e a precipitação.

A depressão Bárbara “estende-se desde a região da Irlanda até à Península Ibérica”, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Às 12h estava a cerca de 150 km a sudoeste de Lisboa, mas tem atravessado o Norte e o Centro de Portugal Continental ao longo do dia, a caminho da Galiza, onde deve chegar ainda esta segunda-feira.

De acordo com o IPMA, que colocou o país em aviso amarelo ou laranja por causa desta fenómeno meteorológico, a depressão Bárbara terá “uma maior influência na precipitação, com valores acumulados de 60 a 90 milímetros entre as 12 e 18h de dia 20 nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Castelo Branco e Portalegre, com especial impacto em regiões urbanas”.

Além disso, “devido à passagem de uma superfície frontal fria, associada à referida região depressionária complexa, e em deslocamento em direção à Irlanda, haverá precipitação forte no continente com valores entre 40 a 60 milímetros em períodos de seis horas durante a tarde”. Na terça-feira, espera-se ainda uma descida da temperatura máxima, que irá variar entre os 14ºC e 21ºC.

Preveem-se rajadas máximas com valores até 90 quilómetros por hora na generalidade do território, sendo que nas terras altas as rajadas poderão atingir 130 quilómetros por hora nas regiões Centro e Sul e 110 quilómetros por hora na região Norte.

Os efeitos prolongam-se até quarta-feira “a agitação marítima será de sudoeste com 2 a 3,5 metros em toda a costa, sendo temporariamente entre 4 a 4,5 metros a sul do Cabo Carvoeiro, passando a ser de noroeste durante o dia 22 de outubro”, aponta o IPMA.