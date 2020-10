A 2.ª fase da vacinação contra a gripe arrancou esta segunda-feira em Lisboa com a abertura de vários postos de atendimento na cidade para permitir que a operação decorra de “forma muito mais rápida e seja feita em segurança”.

“O que nós queremos é apoiar o esforço de vacinação dos mais velhos, fazer com que esse esforço seja realizado de forma muito mais rápida e que seja feito em segurança. Isto é, que todas as pessoas possam ter acesso à vacina e, se tivermos mais espaços em unidades de proximidade, conseguimos fazer mais rápido e conseguimos fazer com que as pessoas tenham a vacina de forma segura”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O autarca, que falava aos jornalistas depois de ter visitado a biblioteca de Campo de Ourique, um dos espaços onde hoje estão a ser vacinadas parte das 500 pessoas que se inscreveram na freguesia, explicou que esta campanha especial de vacinação da gripe para os cidadãos com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas é uma iniciativa organizada pela Câmara, em articulação com o Ministério da Saúde e a Santa Casa da Misericórdia.

Há vários espaços em todas as freguesias da cidade, alguns espaços em instituições – como aqui a biblioteca de Campo de Ourique ou as piscinas de Campo de Ourique -, em algumas juntas de freguesia, até mesmo unidades móveis que se deslocam aos bairros, que se deslocam onde as pessoas estão e até com possibilidade de vacinação no domicílio”.

Salientando que este ano a vacinação contra a gripe é “muito importante para ajudar a combater a pandemia”, evitando “confusão de sintomas e até um acumular de problemas clínicos”, Fernando Medina disse que o objetivo da Câmara é “contribuir para acelerar a capacidade de vacinação”, que continuará a ocorrer nos centros de saúde, reforçando-a com “novos sítios e novos recursos”.

Ao termos mais locais de vacinação, ao termos esses locais mais próximos das pessoas conseguimos também evitar que mais pessoas tenham de deslocar-se aos centros de saúde para fazer essa vacinação. É, no fundo, um serviço de proximidade que está a funcionar muito bem”.

Além disso, acrescentou, desta forma consegue-se também “evitar ajuntamentos” nas unidades de saúde.

Segundo o autarca, vivem em Lisboa cerca de 160 mil pessoas com 65 ou mais anos.

Esta manhã, várias dezenas de pessoas aguardavam em fila no exterior da biblioteca de Campo de Ourique para serem vacinadas, mas, segundo o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Tadeu Costa, a operação estava a decorrer com rapidez e o tempo de espera era de cerca de 15 minutos.

À entrada da biblioteca era medida a temperatura a todos os utentes, que eram, depois, encaminhados para um dos 10 postos para lhes ser administrada a vacina por enfermeiros voluntários.

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde arrancou em 28 de setembro, com uma primeira fase que incluiu apenas as faixas da população consideradas prioritárias, como residentes em lares de idosos, grávidas e profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados.

Na segunda fase, que se inicia esta segunda-feira, a vacina passa a ser também administrada a outros grupos de risco: pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.

Habitualmente, a campanha de vacinação começa apenas em 15 de outubro, mas este ano arrancou mais cedo devido à pandemia de Covid-19.

Além das vacinas gratuitas para as pessoas incluídas nos grupos de risco, haverá vacinas à venda nas farmácias que podem ser compradas com receita médica e são comparticipadas.

O SNS comprou este ano mais de dois milhões de vacinas da gripe a duas empresas diferentes, por concurso público, mas todas as vacinas são iguais. Na primeira fase, estiveram disponíveis 350 mil doses.

A gripe é uma doença contagiosa e que geralmente se cura de forma espontânea. As complicações, quando surgem, ocorrem sobretudo em pessoas com doenças crónicas ou com mais de 65 anos.