Com o fim das férias — em que há mais tempo livre, idas à praia, refeições a horas mais flexíveis — e com o regresso às aulas, retomam-se também rotinas mais rígidas, com horários para deitar e acordar, a azáfama de preparar as mochilas das crianças, cozinhar as refeições… Idealmente, conseguir ainda encaixar algum tempo de qualidade em família, o que nem sempre é fácil. Mas há vários gestos que podem ser úteis para atingir esse objetivo. Dar mais responsabilidade às crianças e envolvê-las nas tarefas de preparação do próximo dia escolar é uma boa estratégia para fazer uma melhor gestão do tempo. Planear e simplificar o jantar é outra, que permitirá não só poupar tempo — que durante a semana é já tão limitado —, como preparar refeições rápidas e equilibradas, essenciais para dar às crianças todos os nutrientes de que elas precisam para crescer fortes e tirar boas notas.

Boa alimentação, crescimento saudável

Seguir uma alimentação saudável, inserida num estilo de vida ativo, é muito importante para as crianças — e para os adultos, claro. Além de ser fundamental para manter um peso saudável, ter mais energia, contribuir para evitar vários tipos de doenças e mantê-las de bom humor, uma alimentação equilibrada, variada e completa, é essencial para um melhor desempenho escolar. Isto porque pode contribuir para melhorar, por exemplo, a sua capacidade de concentração. Além disso, introduzir hábitos de alimentação saudáveis logo na infância favorece uma relação mais saudável com a comida que se refletirá na vida adulta. Deste modo, é muito importante que o regresso às aulas, com todas as rotinas mais rígidas que possa implicar para toda a família, não seja motivo para descurar um jantar composto por boas opções.

Dicas para simplificar a hora do jantar

Para que a pressa e o tempo limitado não sejam sinónimo de refeições menos nutritivas, a chave está muitas vezes na organização prévia, assim como em simplificar as refeições.

Durante o fim de semana, reserve algum tempo (uma ou duas horas serão suficientes) para fazer o planeamento das refeições da semana seguinte, o que elimina algum stress e pressão no dia a dia. Depois deste planeamento, faça logo a lista de compras com tudo aquilo de que vai precisar para preparar as suas refeições da semana. Assim, conseguirá comprar todos os artigos necessários apenas numa ida ao supermercado, em vez de ter de fazer várias viagens de última hora. Outra dica que pode ser muito útil para os pais passa por incluir os filhos na preparação do jantar. Atribua-lhes tarefas mais simples, de acordo com a sua idade, por exemplo lavar os legumes. Este gesto ajuda os mais pequenos a perceber a importância de uma alimentação equilibrada e a transmitir-lhes valores importantes nesta área, que irão perdurar para o resto da sua vida. Para poupar tempo, pode também preparar alguns alimentos com alguma antecedência. Por exemplo, asse legumes no forno e incorpore-os em várias refeições da semana, como em saladas ou a acompanhar outros pratos, ou lave a alface previamente, seque bem e guarde numa caixa no frigorífico. Assim vai ser sempre muito rápido fazer uma salada. Também o Puré de Batata Maggi® é um aliado nas suas refeições práticas do dia a dia. Além de ser fácil de preparar, é também saboroso, com uma textura ideal, e nutricionalmente equilibrado, em linha com o propósito da Nestlé – melhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável.

3 receitas rápidas e deliciosas com puré de batata

Quando o tempo é pouco, descomplicar é meio caminho andado para conseguir cumprir todos as suas tarefas e ainda ter algum tempo para dedicar à família ou a si próprio. O mesmo se aplica aos jantares, que pedem refeições simples e rápidas, mas também equilibradas. Deixamos-lhe aqui três exemplos que, além das características que acabámos de referir, têm um elo em comum: Puré de Batata Maggi®. Tão simples de preparar que até os mais pequenos podem ajudar. É também um produto versátil, como pode ver pelas receitas que partilhamos. Dê asas à sua criatividade na cozinha, com o Puré de Batata Maggi®!

1. Hambúrguer de Bacalhau com Flocos de Batata

Duração: 20 min.

4 doses

Ingredientes

80 g de Puré de Batata Maggi®

600g de bacalhau desfiado

1 punhado de salsa

100 g de cebola

1 ovo

1 colher de sopa de mostarda

azeitonas a gosto

azeite para untar q.b.

Preparação

Triture bem a cebola e as ervas picadas com os 200 g de bacalhau, o ovo, a mostarda, sal e pimenta.

Adicione os restantes 400 g de bacalhau e os flocos de puré de batata, misture até ficar homogéneo e, por fim, envolva as azeitonas.

Retifique os temperos e molde a massa em forma de hambúrgueres.

Aqueça uma grelha untada com azeite e cozinhe os hambúrgueres dos dois lados.

Dica extra: Os hambúrgueres podem ser congelados depois de moldados, tornando-se uma ótima solução para refeições SOS.

2. Empadão de Bolonhesa

Duração: 35 min.

4 doses

Ingredientes

400 g de carne picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

1 frasco de molho de tomate

1 chávena de ervilhas cozidas ou cogumelos picados

250 g de Puré de Batata Maggi ®

leite q.b.

noz-moscada q.b.

1 ovo batido

Preparação

Tempere a carne com sal, pimenta e alho em pó. Reserve.

Coloque um pouco de azeite num tacho, junte a cebola, o alho a folha de louro e deixe cozinhar em lume brando até a cebola estar translúcida. Aumente a potência do fogão e adicione a carne.

Mexa enquanto a carne estiver a cozinhar por cerca de 4 minutos.

Junte o molho de tomate. Deixe cozinhar em lume brando por mais 4 minutos. Prove e tempere a gosto, se necessário, com mais sal, pimenta e alguma erva aromática de que goste. Retire a folha de louro.

Prepare o Puré de Batata Maggi® conforme as instruções da embalagem e tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Junte ao puré já preparado as ervilhas previamente cozidas ou os cogumelos picados ou até mesmo os dois.

Coloque a carne picada no fundo de um prato de forno e por cima coloque o puré. Pincele com o ovo batido. Como sugestão, pode decorar com rodelas de chouriço.

Leve ao forno previamente aquecido a 200ºC por cerca de 20 minutos.

Dica extra: Congele o empadão envolto em papel aderente e retire do congelador antes de sair para o trabalho.

3. Muffins de Framboesa

Duração: 10 min.

6 doses

Ingredientes

55 g de Puré de Batata Maggi®

300 ml de leite

100 g de açúcar

3 ovos

125 g de framboesas

Preparação

Prepare o Puré de Batata Maggi® com o leite e deixe arrefecer.

Pré-aqueça o forno a 180ºC.

Bata as gemas com o açúcar até ficarem cremosas, junte o puré e bata novamente.

Bata as claras em castelo e adicione ao preparado anterior, com movimentos suaves e envolventes.

Distribua a massa nas formas de Muffins previamente untadas com manteiga e polvilhadas com farinha. Divida as framboesas pelas várias formas. Leve ao forno durante 20 minutos aproximadamente.

Descubra mais receitas deliciosas em www.nestlecozinhar.pt.