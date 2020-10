Mais do que o resultado, também ele positivo, o Benfica saiu de Vila do Conde com mais uma exibição consistente como a que tinha feito na primeira deslocação do Campeonato, a Famalicão. Ponto comum além da goleada? Os dois golos de Luca Waldschmidt, que subiu a segundo melhor marcador da prova apenas atrás do maritimista Rodrigo Pinho. Mostrando uma química já assinalável com Darwin Núñez, o internacional alemão tem justificado a aposta como segundo avançado de Jorge Jesus e conseguiu bater um recorde pessoal em quatro jornadas.

Depois de se ter estreado com dois golos, algo também alcançado por nomes como Vítor Baptista ou Coluna, o germânico conseguiu pela primeira vez na carreira fazer dois bis na mesma temporada apenas nos quatro jogos iniciais. Mas há mais números que mostram bem o momento do dianteiro que também marcou pela Mannschaft: marcou um golo por cada 71,5 minutos disputados e por cada 23 toques na bola por jogo. Além dos dois golos noutros tantos remates frente ao Rio Ave, Waldschmidt fez também dois passes para oportunidades de golo.

⌚️Apito final: RAFC 0-3 SLB ????????Luca Waldschmidt bisou com dois remates na partida e fez ainda 2 passes para oportunidade de golo. ????????Darwin Núñez e ????????Gabriel, autor do 3.º golo, foram os jogadores que mais remataram na partida (3) pic.twitter.com/CbhbaNIUUP — playmakerstats (@playmaker_PT) October 18, 2020

O desempenho do alemão fez com que o Benfica somasse quatro vitórias consecutivas a abrir o Campeonato, algo que já não acontecia desde 2002/03, e que, seis décadas depois, tivesse uma vantagem de cinco pontos em relação ao FC Porto em apenas quatro jornadas. “Isso não merece leitura nenhuma, isso demonstra que, tal como um dos nossos rivais perdeu em dois jogos cinco pontos, também nos pode acontecer. É melhor estar em primeiro do que em segundo ou terceiro, mas é só o começo”, disse, abordando ainda a dupla Waldschmidt-Darwin: “O Darwin em todos os jogos tem assistido os colegas para fazer golo, hoje o Luca dá-lhe uma bola porque ele sabe quanto o Darwin já lhe deu. É um jogador que sabíamos que é difícil de parar, é um miúdo. Eles estão a conhecer-se. Um fala alemão, outro nem percebe bem o português, mas comunicam através do jogo”.

⌚️Apito final: RAFC 0-3 SLB ⚠️Há 60 anos que o ????Benfica não tinha 5+ pontos de vantagem para o ????FC Porto à 4.ª jornada da ????????Liga Portuguesa. pic.twitter.com/YFm0lY6Mrx — playmakerstats (@playmaker_PT) October 18, 2020

“Sinto uma satisfação plena por termos ganho, por termos somado três pontos. Foi uma boa exibição, muito convincente. A equipa esteve muito bem, defensivamente esteve forte, o Rio Ave praticamente não teve uma oportunidade. Eles têm uma boa equipa, disputa muito o jogo seja com quem for, sabíamos o valor deles, que tínhamos de os respeitar. Fomos traduzindo a nossa qualidade defensiva em golos, a última linha também esteve muito bem. Os jogadores do Benfica foram eficazes, convertemos as situações que criámos. Parabéns aos jogadores. Estamos ainda longe do que eu acho que o Benfica tem de jogar, temos de melhorar até em questões individuais, mas vamos melhorando passo a passo”, destacou o técnico na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

⌚️Intervalo: RAFC 0-2 SLB ????????Luca Waldschmidt bisa novamente pelo ????Benfica, soma quatro golos em quatro jogos (vs Famalicão e Rio Ave) ⚠️É a primeira vez que faz dois bis na mesma temporada. pic.twitter.com/Xo90DJfn4z — playmakerstats (@playmaker_PT) October 18, 2020

“Tivemos uma boa performance. Estivemos focados, fizemos boa pressão sobre a bola e marcámos golos. A vitória é merecida. Dois golos? Para os avançados é sempre bom marcar e ajudar a equipa mas o mais importante são os pontos”, comentou Waldschmidt, eleito o MVP do jogo, prosseguindo: “Ainda não joguei muito tempo junto com o Darwin mas estamos a melhorar jogo a jogo. Avanço na Liga? Temos de olhar para nós e fazer o nosso trabalho, isso é o mais importante”. Por fim, e já depois de ter terminado, o alemão pediu a palavra e dedicou a vitória a André Almeida, que saiu de maca com uma lesão no joelho que tudo aponta poder levar a uma longa ausência: “Espero que não seja grave e que recupere o mais rápido possível, isto é para ele”.