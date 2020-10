Em atualização

O Conselho Superior de Magistratura impediu o acesso do constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia e do juiz Orlando Santos Nascimento ao Supremo Tribunal de Justiça, segundo a TVI. Os dois responsáveis estão a ser investigados em processos de corrupção — respetivamente, a operação “Tutti-Frutti” e “Lex”.

Segundo a TVI, quanto a Bacelar Gouveia, professor universitário, o órgão máximo dos juízes considera que não tem vagas para “juristas de mérito”. Já a entrada de Orlando Nascimento como juiz conselheiro fica suspensa e dependente das conclusões do processo em que está envolvido.

Bacelar Gouveia está a ser investigado no processo “Tutti-Frutti”, que investiga desde 2017 alegados crimes de corrupção e tráfico de influência que envolvem personalidades do PS e do PSD. É suspeito de facilitar a atribuição de doutoramentos a alunos de alguns países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) a troco de contrapartidas.