O Governo classificou o balneário romano das Termas de São Vicente, em Penafiel, no distrito do Porto, como monumento de interesse público, segundo portaria publicada na segunda-feira em Diário da República.

Assinada pela secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, a portaria assinala que a classificação reflete o interesse do conjunto “como testemunho notável de vivências ou factos históricos”. A publicação refere que “o balneário romano de São Vicente, datável de finais do século I ou inícios do século II, foi construído com o intuito de aproveitar as águas medicinais carbonatadas e sódicas de uma nascente situada junto da ribeira da Camba”.

O conjunto encontra-se integrado no recinto das atuais Termas de São Vicente, a cerca de 11 quilómetros da cidade de Penafiel. As termas romanas são uma construção isolada que ocupa cerca de 250 metros quadrados.

O conjunto de compartimentos inclui as habituais salas para banhos frios e quentes com piscinas, átrios de ligação, áreas de serviço e estruturas de captação da água, conservando-se diversas caleiras e troços da canalização. O espólio recolhido atesta o funcionamento com fins essencialmente medicinais.