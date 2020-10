O negociador-chefe da União Europeia (UE) para as futuras relações com o Reino Unido, Michel Barnier, garantiu esta segunda-feira ao seu homólogo britânico que o bloco comunitário está disponível para retomar as conversações “sobre todos os aspetos” do acordo.

“Acabei de falar com David Frost. Como indicado pela presidente [da Comissão Europeia], Ursula von der Leyen, na sexta-feira, confirmei que a UE continua disponível para intensificar as conversações em Londres esta semana, sobre todos os assuntos, e com base em textos legais”, afirmou Michel Barnier numa publicação na rede social Twitter.

Agora “aguardamos agora a relação do Reino Unido”, adiantou o negociador-chefe da UE.

A posição de Michel Barnier surgiu numa altura em que cabe aos negociadores discutirem o formato das próximas negociações sobre relação futura de Bruxelas e Londres, perante a proximidade do fim do prazo do período de transição.

