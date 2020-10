Está aprovado um dos pontos mais controversos relacionados com a proposta de lei do Governo que transpõe uma diretiva europeia de 2018 e altera o esquema de financiamento do cinema em Portugal. Ao fim de sete longas horas de votação na especialidade, a Comissão da Cultura e Comunicação da Assembleia da República deu luz verde esta terça-feira a uma nova taxa a aplicar à Netflix e outros serviços audiovisuais a pedido (video on demand) que operam em Portugal mas não têm sede fiscal em território português, disse ao Observador fonte do Partido Socialista.

Em causa está artigo 10º da proposta de lei 44/XIV, com a alteração proposta na sexta-feira pelo PS. O número 4 artigo 10º refere-se a taxas para serviços a pedido. “Os operadores de serviços audiovisuais a pedido por subscrição encontram-se sujeitos ao pagamento de uma taxa anual correspondente a 1% do montante dos proveitos relevantes desses operadores”, diz o texto dos socialistas agora aprovado, algo que não estava contemplado na proposta do Governo. A votação final global, que tornará a proposta em lei, está prevista para sexta-feira, mesmo antes de o Orçamento do Estado passar a dominar a agenda dos deputados.

A expressão “proveitos relevantes” é considerada ambígua e desadequada. Em França, por exemplo a taxa pode vir a ser de cerca de 5% sobre o volume de negócios, não sobre “proveitos relevantes”, referiu ao Observador a realizadora Marta Mateus, remetendo para informações recentes publicadas no diário Le Figaro. A própria Netflix, através de Esperanza Ibáñez, diretora de relações institucionais para Espanha e Portugal, disse por escrito à Assembleia da República, em fase de audições, que seria desejável a clarificação de conceitos constantes no diploma, “nomeadamente o de ‘proveitos relevantes’”.

Ao que o Observador apurou, foi também aprovada uma norma sobre consignação de receitas para o Instituto Português do Cinema e do Audiovisual, o que significa que passar as taxas a aplicar à Netflix e outros irão diretamente para o instituto que promove concursos de apoio ao cinema.

Alegadamente devido às normas covid-19, representantes do sector do cinema não puderam assistir à votação, que também não foi transmitida pela AR-TV (as votações em comissão não costumam ter difusão televisiva). A realizadora Marta Mateus, do Movimento Pelo Cinema — que a 11 de outubro publicou um abaixo-assinado contra a proposta de lei, intitulado “O governo português anuncia a morte do cinema português” — criticava ao início da tarde o “processo pouco democrático” de votação, aludindo à impossibilidade de estar presente na Assembleia da República. Lamentava que há uma semana tivesse sido rejeitada pela comissão a proposta do PCP de adiamento da votação para depois do Orçamento do Estado, mas mantinha-se com esperança de que “as melhores propostas de alteração sejam aprovadas”.

A proposta de lei (número 44/XIV) começou a ser discutida na Assembleia da República em julho e recebeu dezenas de contributos de profissionais do cinema, plataformas audiovisuais a pedido, distribuidores de cinema, distribuidores por cabo e do próprio ICA (entre muitas outras entidades ligadas à televisão e ao jornalismo, já que a diretiva também vai alterar a Lei da Televisão)

Nos últimos dias, depois da controvérsia que apôs diversos grupos de profissionais, os grupos parlamentares do PS e do PSD fizeram propostas de alteração ao diploma do Governo, algumas das quais mais próximas das reivindicações do Movimento Pelo Cinema e da Plataforma do Cinema.