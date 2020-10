A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Felgueiras, encerrou, no dia 16 de outubro, um estabelecimento de diversão noturna que reunia mais de cem pessoas, na freguesia de Pombeiro, concelho de Felgueiras.

A GNR “levou a cabo uma ação de fiscalização com vista ao cumprimento das normas referentes à pandemia Covid-19”, informou aquela força policial em comunicado, tendo sido encerrado um estabelecimento que funcionava com música ao vivo e reunia 108 pessoas. Durante a mesma ação, foram também detidos dois homens, de 36 e 49 anos, pelos crimes de desobediência e condução sob efeito do álcool.

Foram ainda registadas “várias contraordenações por incumprimento às medidas impostas pela situação de calamidade”.

O proprietário do estabelecimento, de 46 anos, foi identificado e os dois detidos, sem antecedentes criminais, foram constituídos arguidos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Felgueiras.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Porto.