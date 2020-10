O Lar da Misericórdia de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, tem 46 casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 28 em utentes e 18 em colaboradores, revelou esta terça-feira o presidente da Câmara local, Gonçalo Rocha.

Segundo o autarca, o plano de contingência foi ativado na instituição e a situação está a ser acompanhada pelas autoridades de saúde, “cumprindo-se tudo o que é determinado nestas situações”.

Esta semana, acentuou, vão decorrer mais testes para apurar a evolução da situação no lar de idosos, reforçando a necessidade de, no quadro atual de pandemia, haver maior rigor nestas instituições “atendendo à vulnerabilidade dos utentes”.

A situação no lar foi despoletada na semana passada, quando um utente se deslocou ao hospital, tendo-se concluído estar infetado pelo novo Coronavírus, que provoca a doença da Covid-19.

O presidente lamenta o que está a acontecer, nomeadamente o aumento de casos no concelho, mas recorda que está em linha com a tendência que se observa no país e na região, frisando que “nada está a ser escondido da população” por parte do município.

Gonçalo Rocha disse, por outro lado, já ter havido necessidade de colocar turmas da escola secundária em quarentena e referiu a existência de “alguns” casos de Covid-19 na empresa Bradco, a maior empregadora do concelho, onde foi acionado o plano de contingência.

O presidente da câmara apelou esta terça-feira à responsabilidade “de todos, sem exceção”, para tentar suster a propagação da doença, num momento que está a ser “muito difícil” e que só uma vacina poderá resolver.

Porém, para o autarca, “o concelho e o país não podem parar, porque a economia não resistiria se isso acontecesse”.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.