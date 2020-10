(Em atualização)

A primeira exposição daquele que é considerado um dos artistas mais interventivos e criativos da contemporaneidade, o chinês Ai Weiwei — conhecido também pela sua oposição ao regime comunista de Xi Jinping — já tem local e data. Poderá ser vista na Cordoaria Nacional, em Belém (Lisboa), entre 4 de junho e 28 de novembro do próximo ano. A mostra terá como título “Rapture” e os bilhetes estão à venda já a partir de esta terça-feira.

A revelação da data e local foi feita em conferência de imprensa no Museu da Eletricidade, em Lisboa. Na apresentação esteve presente o artista chinês.

Também presente esteve o diretor geral da promotora da exposição Everything is New, Álvaro Covões, que explicou que o anúncio serve para “dar ao mercado uma visão por um lado que a vida continua, por outro que queremos ser quando vier a retoma um destino preparado e à frente de todos os outros com produtos culturais para receber os visitantes. E também para garantir uma boa oferta cultural aos habitantes da cidade de Lisboa”.

Um “arqueólogo de práticas perdidas” que colaborou com “artesãos portugueses”. Mas não só

A exposição pretende mostrar Ai Weiwei como uma artista que é também “um arqueólogo de métodos e práticas que foram sendo perdidas na história dos lugares” e que recupera “técnicas ancestrais perdidas” — de artesanato desde logo — aplicando-as à arte contemporânea, acrescentou o curador da exposição, Marcello Dantas.

“Esse processo pode ser aplicado também em Portugal”, dado que quando preparou a exposição Ai Weiwei pôde “conectar com artesãos” portugueses e com “técnicas” e “dar uma nova leitura a essas técnicas, com um sentido de arte contemporânea”, referiu o curador, sintetizando ao dizer que há uma tentativa de “resgatar tradições e trazê-las à modernidade”.

A primeira visita de Ai Weiwei a Portugal foi em junho de 2019, contou Marcello Dantas. Daí em diante começou um trabalho de colaboração com artesãos portugueses, com “diferentes ateliês”, para trabalhar materiais como “cortiça, azulejo, tecidos e pedra”.

Isto apesar de boa parte das obras não terem sido especificamente criadas com Portugal em mente, como é o caso de alguns trabalhos históricos na obra de Weiwei que estarão patentes em Portugal, como a instalação Snake Ceiling (uma homenagem aos estudantes mortos no terramoto de Sichuan, em 2008) e a série de esculturas Circle of Animals (que recria 12 cabeças de animais do zodíaco chinês, que em tempos adornaram uma fonte no jardim Yuanming Yuan, nos arredores de Pequim).

Estarão presentes ainda importantes trabalhos recentes de Ai Weiwei, como Law of the Journey (Prototype C), um barco insuflável de 16 metros de comprimento com figuras humanas que alude à crise dos refugiados — tema amplamente transposto para a obra de Ai Weiwei nos últimos anos —, que foi apresentado pela primeira vez em 2016. No decorrer da exposição, haverá ainda um ciclo de documentários sobre a vida e trabalho de Ai Weiwei, informa a Everything is New.

Numa ala as obras “fantásticas”, na outra as obras “políticas”

O título da exposição, Rapture, foi assim explicado pelo curador:

Rapture é uma ideia de encontro, de transcendência, entre o mundo carnal e o mundo espiritual. Liga os dois lados da dimensão da existência — por um lado o imaginário, mítico, religioso, espiritual e por outro o mundo das coisas reais.”

Segundo o curador Marcello Dantas, na primeira exposição de Ai Weiwei em Portugal o público poderá encontrar “duas duas dimensões da sua obra”. Numa ala da exposição estarão as questões relativas ao confronto com o mundo, com obras que traduzem as suas posições “sobre o ambiente, a questão [oposição] relativa à China, a defesa de direitos e liberdades de expressão”. Na outra ala será possível ter um vislumbre da “dimensão espiritual da sua obra” —essa é “a área da fantasia, do sonho”.

As duas vertentes da sua obra, a mais metafísica e a mais ligada à realidade, servirão quase como síntese do trabalho de Ai Weiwei. Isto porque por um lado “entendê-lo exclusivamente como ativista é muito redutor”, por outro “entendê-lo como artista que olha só para o mítico também não é entender a sua dimensão”.